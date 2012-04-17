Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні планує відвідати Росію для переговорів щодо торгових відносин між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, в коментарі журналістам в Йорданії П.Порошенко підтвердив, що його чекають з візитом у Москві.

Він повідомив, що сьогодні планує зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, а також з Головним санітарним лікарем РФ Геннадієм Онищенком.

Передбачається, що П.Порошенко прибуде до Москви після обіду.

Після закінчення переговорів з Г.Онищенком о 18.00 за київським часом запланована спільна прес-конференція.

Як стало відомо УНІАН, не виключено, що П.Порошенко проведе переговори з міністром економічного розвитку Російської Федерації Ельвірою Набіулліною.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня сам П.Порошенко на прес-конференції у Києві заявив, що має намір 17 квітня відвідати Москву для переговорів щодо врегулювання поставок українського сиру до Росії.

8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів П.Порошенка з Г.Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

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