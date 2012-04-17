«Миронівський хлібопродукт» у першому кварталі збільшив продажі курятини

Один із найбільших українських виробників аграрної продукції - холдинг «Миронівський хлібопродукт» (МХП) у першому кварталі 2012 року збільшив продажі своєї профільної продукції - курячого м'яса - до 85,04 тис. тонн з 84,3 тис. тонн за аналогічний період 2011 року, сказано у біржовому повідомленні компанії.

При цьому середня ціна реалізації одного кілограма курячого м'яса в січні-березні поточного року зросла до 16,75 грн з 12,83 грн за перший квартал 2011 року.

Експорт курятини за цей період зріс до 10 тис. тонн, що на 70% перевищило показник перших трьох місяців 2011 року.

Продажі соняшникової олії в першому кварталі становили 42,562 тис. тонн при середній ціні продажу 1,085 тис. дол. США за тонну. У січні-березні 2011 року компанія продала 45,9 тис. тонн соняшникової олії за середньою ціною 1,306 тис. дол./тонна.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - найбільший український виробників курятини. Крім птахівництва і суміжних виробництв холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, рапсу, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра».

Минулого місяця МХП повідомив про збільшення у 2011 році чистого прибутку до 259 мільйонів доларів, що на 20% перевищило показник 2010 року. Валовий дохід компанії у 2011 році, завдяки зростанню продажів курячого м'яса, зріс до 1,229 мільярдів доларів з 944 мільйонів доларів у 2010 році.

Показник EBITDA холдингу минулого року зріс до 401 мільйона доларів з 325 мільйонів доларів у 2010 році, а EBITDA margin скоротилася до 33% з 34% роком раніше.

Продажі МХП профільної продукції - курячого м'яса - у 2011 році зросли до 370,9 тис. тонн, що на 12% перевищило показник 2010 року.

У 2008 році компанія MHP S.A. продала у Лондоні в рамках IPO близько 19,4% своїх акцій за 323 мільйони доларів. У даний час на Лондонській біржі торгується 35% акцій цієї компанії.

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