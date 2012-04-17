Три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії

Москва. Три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

«Сьогодні ухвалено рішення, те, що залежало від влади обох держав – виписано вимоги до виробника, і ми сказали, що обмеження у разі дотримання цих вимог щодо поставок продукції до РФ знято», - сказав П.Порошенко.

За його словами, далі справа за виробником, який має здійснювати відповідний контроль за якістю.

Як сказав П.Порошенко, українська сторона гарантуватиме виконання плану заходів виробниками.

Він підкреслив, що кожна партія сиру, яка відправлятиметься на російський ринок, окремо контролюватиметься.

У свою чергу голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко повідомив, що три вищезазначені підприємства поставляли 60% всього обсягу сиру з України на російський ринок.

Також П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

«Ми домовилися про графік подальших перевірок. Наступного тижня «Дубномолоко» має прийняти відповідну делегацію російської сторони», - сказав П.Порошенко.

Він наголосив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

Довідка УНІАН. 8 лютого Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше Росспоживнагляд заборонив ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі Петра Порошенка з главою Росспоживнагляду Геннадієм Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку Російської Федерації будуть зняті після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

9 квітня головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявив, що з 10 квітня фахівці Росспоживнагляду знову поїдуть до України для перевірки підприємств, що виробляють сири, зокрема, «Пирятинського сирзаводу» і ПрП КФ «Прометей».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

"Сирна війна": Росія сама почала і сама переводить у фазу перемир'я

Український сир знову в російській мишоловці