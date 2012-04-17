Онищенко: у мене є всі аналізи про наявність пальмової олії в українських сирах

Москва . Глава Росспоживнагляду Геннадій Онищенко заявляє, що саме наявність пальмової олії в українських сирах спричинила закриття російського ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Москві.

Г.Онищенко підкреслив, що у нього є всі аналізи, які свідчать про наявність пальмової олії в українських сирах.

Водночас він відзначив, що фахівці Росспоживнагляду під час перевірки українських підприємств бачили порожні склади, оскільки ця продукція перестала виготовлятися.

За його словами, та продукція, яка поставлялася на російський ринок, мала у своєму складі пальмову олію.

«І зараз перша партія, яка буде виготовлена, перед тим, як потрапити на нашу митну територію, перевірятиметься на пальмову олію або, точніше, рослинну», - сказав Г.Онищенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Три із семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії

Бісюк: Росспоживнагляд не виявив слідів використання «Гадячсиром» рослинних жирів