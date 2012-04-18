Держземагентство відстоюватиме зняття мораторію на продаж сільгоспземель після 2013 року

Державне агентство земельних ресурсів відстоюватиме зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення після 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Держземагентства Артем Кадомський сьогодні під час круглого столу «Земельна реформа в Україні: як її бачать і чого від неї чекають українські громадяни?», проведеного Центром Разумкова.

“Продовження мораторію після 2013 року ми ніяк не можемо підтримати і відстоюватимемо позицію його зняття після 2013 року», - сказав він.

А.Кадомський нагадав, що ключовий закон для впровадження вільного ринку землі - «Про ринок земель» - під час розгляду парламентом у другому читанні був відправлений на доопрацювання.

Перший заступник голови відомства повідомив, що агентство працює над новою версією даного закону.

Він зазначив, що в умовах передвиборчої кампанії прийняття закону про ринок земель недоцільно, оскільки до нього можуть увійти політичні гасла, які в результаті негативно позначаться на ринку.

Перший заступник голови Держземагентства вважає, що сьогодні слід зосередитися на прийняття законів про розмежування земель державної і комунальної власності, встановлення меж населених пунктів, а також про земельні аукціони.

За словами А. Кадомського, на сьогодні не можна сказати, що земельна реформа в тій формі, в якій її пропонують, підтримується сільським населенням і суспільством у цілому. Серед причин цього — недовіра до влади, а також безліч спекуляцій щодо ринку земель.

Він додав, що ринок земель сьогодні існує, в оборот включена більшість земель, проте частина його — тіньова, частина землі обробляється без будь-яких документів.

А.Кадомський вважає, що мораторій і тіньовий ринок землі підтримують люди з великими грошима, які лобіюють свої інтереси. Він назвав ситуацію, в якій селяни не можуть розпоряджатися своєю землею, новою формою кріпацтва.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня 2011 р. Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».

20 грудня 2011 року Верховна Рада продовжила до 1 січня 2013 року мораторій на продаж земель сільгосппризначення.

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