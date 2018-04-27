Росія стирає із "сирної кампанії" політичну цвіль

Росія зменшує темпи «сирної війни», яку вона оголосила Україні. Такий результат переговорів у Москві міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка і глави Росспоживнагляду РФ Геннадія Онищенка.

Трьом із семи українських заводів дозволено поставки сиру до Росії - ПП КФ «Прометей» (Чернігівська область), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська область) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська область).

Але в кожній партії окремою перевіркою продовжиться пошук пальмової олії, яку не змогли виявити ні українські лабораторії, ні європейські, ні, до речі, російські. Хоча Онищенко вкотре заявив, що саме наявність пальмової олії в українських сирах стала причиною закриття російського ринку. Причому наголосив, що результати відповідних аналізів він має у своєму розпорядженні.

«І зараз перша партія, яку буде виготовлено, перш ніж потрапити на нашу митну територію, перевірятиметься на пальмову олію або, точніше, рослинну», - сказав Онищенко.

Тут не можна не згадати, що глава Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України Іван Бісюк після перевірки фахівцями Росспоживнагляду «Гадячсиру» заявив, що «в ході інспекції, компонентів, що містять рослинні жири, не виявлено, і про це сказано в акті робочої групи. На заводі виготовляють насправді масло і твердий сир». За його словами, основні зауваження Росспоживнагляду стосувалися розбіжностей у технології приготування сиру, що «не стосується якості, а стосується нестиковок у законодавстві. Ми згодні з тим, що у нас є розбіжності в технології виробництва, і тим підприємствам, які хочуть експортувати свою продукцію на територію РФ, необхідно гармонізувати наші вимоги до виробництва сирів з російським законодавством».

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Але, попри такі подробиці, на останніх переговорах у Москві прийти до спільного знаменника все ж таки вдалося. «Сьогодні ухвалено рішення, те, що залежало від влади обох держав, – виписано вимоги до виробника, і ми сказали, що обмеження при дотриманні цих вимог до поставок продукції в РФ знято», - сказав Порошенко на брифінгу у Москві. За його словами, далі справа за контролем якості з боку виробника. А задля спокою росіян буде встановлено відеоспостереження за всіма етапами виробничого процесу. Також запроваджується відповідне маркування, яке дозволить чітко ідентифікувати продукцію виробника і захистить від підробок. Втім, така річ, як камери відеоспостереження, на українських підприємствах викликають питання не тільки про збереження комерційної таємниці і рецептури (даруйте за утрирування), але й про те, що Україна, зважаючи на прецедент, тепер має право вимагати встановлення аналогічних камер на російських підприємствах, які виготовляють харчову продукцію, що ввозиться до нас.

Зі слів Порошенка, сирна продукція становить 20% усього експорту українського агропромислового комплексу. Своєю чергою Онищенко наголосив, що три названі вище підприємства поставляли 60% усього обсягу сиру з України на російський ринок. Тобто ухвалене рішення на даному етапі вигідне обом сторонам.

Домовилися й про те, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким наразі заборонено експорт до РФ. «Ми домовилися про графіки подальших перевірок. Наступного тижня «Дубнемолоко» повинне прийняти відповідну делегацію російської сторони», - сказав Порошенко, додавши, що після того як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

Крім того, Україна надасть Росспоживнагляду перелік лабораторій на своїй території, які контролюватимуть якість сирів, що поставляються на російський ринок. До речі, всі вони мають європейську акредитацію.

Порошенко наголосив, що сертифікати, які видаються такими лабораторіями, російська сторона обіцяла визнавати. Також встановлено перелік критеріїв, за якими буде проводитися перевірка сирів. Міністр пообіцяв, що наша країна реалізує весь комплекс необхідних заходів, щоб забезпечити російського споживача якісною, надійною і смачною продукцією.

Ось така «сирна» розмова вийшла у Москві. А поки питання вирішувалося, український молочний бізнес, за оцінкою експертів, щомісяця недоотримував понад 26 млн. доларів. Росія є найбільшим імпортером сиру для України. У 2011 році наша країна поставила до РФ 68,5 тис. тонн сирів - 18% усього обсягу імпорту цієї продукції на російський ринок. Лідером з поставок була Білорусь - майже 100 тис. тонн (близько 27% імпорту). І ще один дуже важливий момент: «сирна війна» - це не тільки грошові втрати. Це ще й дуже показова антиреклама, яка не залишиться непоміченою не тільки російськими споживачами, але й гурманами в інших країнах, куди поставляється наш сир.

Власне, для людей, котрі розуміються на тонкощах торгових воєн, загалом усе ясно: та швидкість, з якою було вирішене "сирне" питання, свідчить, що основою проблемою було політичне підгрунтя. Фахівці натякають, що якби насправді йшлося про якість продукту, то усунути всі негаразди за такий термін не вдалося б. То, може, час українським експортерам посилено зайнятися переорієнтацією збуту своєї продукції, якщо сусідній «сироїд» укотре продемонстрував здатність переводити економічне співробітництво у політичне русло. Інакше Україна навряд чи зможе убезпечити себе від звинувачень у "політичній неякісності продуктів"...

Олена Бистрицька (УНІАН)

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