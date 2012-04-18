Кабмін скасував обов’язковий голографічний захист марок акцизного податку

Кабінет Міністрів скасував обов’язковий голографічний захист марок акцизного податку.

Відповідну постанову було ухвалено сьогодні, 18 квітня, під час засідання уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції з посиланням на міністра юстиції Олександра Лавриновича.

Міністр уточнив, що мова не йде про скасування марок акцизного податку нового зразка із удосконаленими елементами захисту. Йдеться лише про відміну обов’язкового голографічного захисту акцизних марок.

За словами О.Лавриновича, постанова Кабміну була ухвалена у зв‘язку з тим, що на сьогодні відносини, пов’язані із застосуванням обов’язкового голографічного захисту документів і груп товарів, більше не є предметом державного регулювання.

Міністр нагадав, що з метою зменшення фінансового навантаження на суб’єктів господарювання, у 2011 році була прийнята низка актів щодо відміни обов’язкового застосування голографічного захисту документів і груп товарів. Зокрема, був ухвалений Указ Президента України від 3 березня 2011 року № 264 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України» та прийнято постанову Кабінету міністрів України від 9 лютого 2011 року № 86 «Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України з питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України».

Таким чином, враховуючи відміну обов’язкового голографічного захисту документів і груп товарів, Кабінет міністрів узгодив постанови, якими регулюються питання використання голографічного захисного елементу для захисту марок акцизного податку, з іншими нормативно-правовими актами, пояснив міністр юстиції.

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