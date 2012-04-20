У Херсонській області на ринку виявили м'ясо, заражене трихінельозом

У Херсонській області на ринку села Новокаховка Бериславського району ветеринарна служба виявила 5 туш свиней, заражених трихінельозом.

Під підозрою на захворювання опинилися 60 жителів двох сіл області, повідомили УНІАН в Головному управлінні ветеринарної медицини в Херсонській області.

Державна ветеринарна служба проводить у регіоні профілактичні заходи: обхід дворів для відбору проб крові від сприйнятливих до трихінельозу тварин - свиней, собак і кішок.

Довідка УНІАН. Трихінельоз - гельмінтоз, що характеризується лихоманкою, міалгіями, набряком обличчя, шкірними висипами, еозинофілією крові, а при тяжкому перебігу - ураженням внутрішніх органів і центральної нервової системи. Можливий смертельний результат. Черв'як може вражати будь-які види ссавців.