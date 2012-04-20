Україна і Туреччина проводять консультації з питання торгівлі агропродукцією - П’ятницький

Україна і Туреччина в рамках двосторонніх переговорів про вільну торгівлю проводять консультації з питання торгівлі аграрною продукцією.

Про це УНІАН повідомив Уповноважений Кабінету міністрів України з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.

«Поки ми проводимо лише консультації з цього питання», - сказав В.П’ятницький.

Він зазначив, що питання знаходиться в режимі робочого обговорення і якісь висновки про результати робити дуже рано.

В.П’ятницький також повідомив, що черговий, третій раунд переговорів про вільну торгівлю з Туреччиною планується провести у середині травня.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2011 року Україна і Туреччина почали переговори про створення зони вільної торгівлі.

Перші два раунди переговорів пройшли 5-7 грудня 2011 р. і 15-18 квітня 2012 р.

В результаті налагодження вільної торгівлі сторони розраховують на збільшення товарообороту до 20 млрд доларів до кінця 2015 року і до 40 млрд доларів - до кінця 2020 року.

***За інформацією деяких ЗМІ, Анкара в ході переговорів з Україною про зону вільної торгівлі висловила неготовність відкрити свій ринок для української аграрної продукції й наполягає лише на лібералізації поставок промислових товарів.