Білорусь може скасувати обмеження щодо поставок українського пива вже у травні

Діючі обмеження для українських виробників пива з виходу на білоруський ринок з високою ймовірністю будуть скасовані вже у травні.

Як повідомляє прес-служба концерну «Белгоспищепром», про це повідомив голова концерну Іван Данченко.

«Одним з найближчих результатів проведених консультацій з українською стороною з високою ймовірністю стане скасування адміністративних бар'єрів для українських виробників пива з виходу на білоруський ринок», - сказав І.Данченко.

Однак при цьому, за його словами, білоруська сторона відстежуватиме цінову політику українських експортерів.

«Ми відкриваємо свій ринок, однак відстежуватимемо цінову політику українських експортерів. Факти демпінгу припинятимуться. Українське пиво в Мінську не повинне коштувати дешевше, ніж у Києві. Якщо продається дешевше, отже, ми маємо справу з несумлінною конкуренцією», - підкреслив І.Данченко.

Очікується, що рішення про зняття обмежень у двосторонній торгівлі між Білоруссю і Україною буде остаточно ухвалене на засіданні міжурядової комісії, яке заплановане на травень.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня в Мінську перебувала делегація з Києва на чолі із заступником міністра економічного розвитку і торгівлі України Володимиром Павленком. Головною темою двосторонніх консультацій, що проходили у МЗС, концерні «Белгоспищепром» і Державному митному комітеті Білорусі, стала мінімізація обмежень у двосторонній торгівлі. Як найбільш чутливі були визначені питання експорту українського пива на білоруський ринок і поставки білоруської м'ясомолочної продукції на ринок України.

Довідка УНІАН. Імпорт пива з України до Білорусі було обмежено наприкінці 2010 року, коли вітчизняні антимонопольні органи констатували факт демпінгу з боку українських виробників. Постановою Ради міністрів № 1860 від 21 грудня 2010 року була встановлена процедура ліцензування і узгодження мінімальної ціни виходу українського пива на білоруський ринок. Таким чином, обсяг продажу українського пива у Білорусі в 2011 році знизився до 6 млн. доларів з 18 млн. доларів у 2010 році.