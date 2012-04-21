МВС обіцяє наступного тижня вирішити питання з ЖК “Коцюбинський”. Квартири нададуть

На наступному тижні планується вирішити питання щодо майже 300 інвесторів житлового комплексу “Коцюбинський” і вони отримають можливість розпоряджатися своїми квартирами.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, у цьому запевнив заступник начальника Управління Головного слідчого Управління Григорій Мамка під час зустрічі з інвесторами ЖК “Коцюбинський”, які проводили санкціонований мітинг біля МВС.

В міліції зазначають, що «первинний забудовник отримав в одному з банків кредит для здійснення будівництва ЖК “Коцюбинський” та в якості забезпечення кредиту надав банкові в іпотеку об'єкти незавершеного будівництва цього ж комплексу. У подальшому забудовник незаконно провів відчуження об'єктів незавершеного будівництва, внаслідок чого завдано матеріальну шкоду банку, який заявив цивільний позов на суму понад 225 млн грн».

За цим фактом ГСУ МВС України було порушено кримінальну справу за ч.5 ст.191 “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем” Кримінального кодексу України, санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, йдеться в повідомленні УЗГ.

Г.Мамка поінформував присутніх, що наразі триває досудове слідство у даній кримінальній справі - працює слідча група з 17 працівників міліції. Він зазначив, що обсяг роботи великий, оскільки потрібно перевірити документацію щодо інвестування кожної з 600 квартир, допитати їх власників та службових осіб фірми-забудовника.

“На наступному тижні планується вирішити питання щодо майже 300 інвесторів ЖК “Коцюбинський”, котрі отримають можливість розпоряджатися своїми квартирами», - пообіцяв Г.Мамка.

Зазначена кримінальна справа перебуває на контролі Генеральної прокуратури України, додали в МВС.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня інвестори житлового комплексу «Коцюбинський» на прес-конференції заявили про неправомірні, на їх думку, дії МВС, в результаті яких вони не можуть одержати у власність своє 100% сплачене житло в побудованому і зданому в експлуатацію будинку. Один із інвесторів І.Бундз повідомив, що в рамках розгляду порушеної 16 вересня 2011 року кримінальної справи “органами досудового слідства було накладено арешт на сплачені нами квартири у ЖК «Коцюбинський» у смт Коцюбинське Київській області, по вулиці Пономарева, 26”. “Це означає, що законні власники, інвестори, які проплатили повну вартість цих квартир, у яких є всі офіційні документи на придбане житло, не можуть одержати своє житло», - наголосив він.

«Ми не маємо жодного відношення до зазначеної кримінальної справи, до осіб, щодо яких її порушено, не є підозрюваними або звинуваченими, і взагалі не розуміємо причин накладення заборони на наше майно. На наше глибоке переконання, арешти накладені з невідомих нам причин невідомими особами, винятково за бажанням Головного слідчого управління МВС», - зазначали інвестори.