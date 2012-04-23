Держземагентство пропонує скасувати ліцензування у сфері землеустрою і оцінки земель

Державне агентство земельних ресурсів пропонує скасувати ліцензування господарської діяльності у сфері землеустрою і оцінки земель, і ввести сертифікацію даних видів робіт.

Про це йдеться у законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо дерегулювання господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою і землеоціночних робіт), оприлюдненому на сайті відомства.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект розроблено з метою створення правової можливості для виконання завдань, висунутих Національним планом дій на 2012 рік, з метою дерегулювання господарської діяльності у сфері землеустрою і оцінки земель, і скасування ліцензування господарської діяльності з введенням нової більш ліберальної моделі державного регулювання, яке базується на оцінці здатності фахівців виконувати відповідні роботи (сертифікації).

Реалізація законопроекту дозволить обмежити державне регулювання господарської діяльності у сферах землеустрою і оцінки земель, стимулювати вільну конкуренцію на відповідних ринках, поліпшити ефективність виробництва і сприяти захисту прав споживачів послуг виконавців робіт із землеустрою і оцінній діяльності.

Згідно із законопроектом, проект землеустрою з відведення земельної ділянки розробляється на замовлення громадян суб'єктами господарювання, які є виконавцями робіт із землеустрою відповідно до закону, в терміни, обумовлені угодою сторін.

При цьому ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, яка проводиться суб'єктами господарювання - виконавцями робіт за експертною грошовою оцінкою земельних ділянок згідно із законом.

Планується, що розробниками документації із землеустрою будуть включені до Державного реєстру виконавці робіт із землеустрою. Зокрема, це юрособи, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням і у складі яких працює не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників; а також фізособи - підприємці, які володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням і є сертифікованими інженерами-землевпорядниками.

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у сфері землеустрою пропонується віднести здійснення сертифікації інженерів-землевпорядників, створення Кваліфікаційної комісії, ведення Державного реєстру виконавців робіт із землеустрою і Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Відповідність документації із землеустрою положенням нормативно-технічних документів, державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою засвідчується підписом і особистою печаткою сертифікованого інженера-землевпорядника, який відповідає за якість робіт із землеустрою.

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