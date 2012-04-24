МНС попереджає про підвищення рівня води у річках Закарпаття

На Закарпатті управління МНС попереджає про підвищення рівня води у річках та небезпеку сходження лавин.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили УМНС у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, за інформацією Закарпатського центру з гідрометеорології, наразі в регіоні діє штормове попередження з приводу підвищення рівнів води на річках. За даними синоптиків, через значні опади очікується підвищення рівня води над нульовою позначкою на 0,5-1,5 м на р.Тиса на ділянці В.Бичків-Вилок. Також очікується підвищення рівнів води на 1-2 м в нижніх течіях річки Боржава.

Також 24-25 квiтня на високогір’ї через відлигу зберігається небезпека сходження лавин.