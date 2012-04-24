Завтра в Україні пройдуть невеликі дощі, вдень до 24° тепла

25 квітня на території України синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних областях України вночі місцями пройде невеликий дощ, вдень очікуються сильні дощі, подекуди грози та пориви південного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 13-18°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

На решті території без опадів, лише вночі в Чернігівській, Сумській, а вдень в Житомирській, Вінницькій областях пройде невеликий дощ, місцями гроза; вітер південно-східний, 5-10 м/с; температура вночі 6-11°, вдень 19-24°, на узбережжі морів місцями 15-18°.

У Києві та області опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 6-11°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.