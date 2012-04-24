Пирятинський сирзавод у 1-му кварталі отримав прибуток проти збитку роком раніше

Пирятинський сирзавод (Пирятин, Полтавська обл.) у січні-березні 2012 року отримав 10,93 млн грн прибутку проти 1,06 млн грн збитку за аналогічний період 2011 року.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, на 1 квітня 2012 обігові активи підприємства склали 254,846 млн грн, довгострокові зобов'язання - 91,328 млн грн, власний капітал - 218,725 млн грн, статутний капітал - 13,35 млн грн.

Довідка УНІАН. Пирятинський сирзавод входить до складу холдингу «Молочний альянс».

АТ «Молочний альянс» створено в червні 2006 року і об'єднує Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Тростянецький, Новоархангельський і Згурівський сирзаводи, Яготинський маслозавод, Золотоніський маслоробний комбінат, «Варвамаслосирзавод», а також збутові підприємства «Еталонмолпродукт» і торговий дім «Еталон».

У 2011 році Пирятинський сирзавод зменшив чистий прибуток проти 2010 року в 9 разів - до 5,5 млн грн.

2010 завод закінчив із чистим прибутком 50,141 млн грн.

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