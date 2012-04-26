Москва. Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», що має намір постачати сир на ринок Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомляє прес-служба партії «Єдина Росія» з посиланням на керівника Росспоживнагляду Геннадія Онищенка.

«Сьогодні наші фахівці повертаються до Москви. Претензії колишні - порушення технології виробництва», - повідомив він.

«Дано рекомендації із усунення порушень. Що стосується відновлення поставок української продукції, то це буде зроблено відповідно до досягнутих домовленостей», - сказав Онищенко.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру в Росію.

За його словами, мова йде про НП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.),що пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонений експорт продукції в РФ.

Він підкреслив, що після того, як Україну буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

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