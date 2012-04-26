Моніторинг сільгоспземель проводитиме Держземагентство — постанова КМУ

Моніторинг земель сільськогосподарського призначення здійснюватиме Державне агентство земельних ресурсів України.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 Положення про моніторинг земель», прийнятій 25 квітня п.р.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології і природних ресурсів, постановою Кабміну від 12 жовтня 2011 року № 1048 «Про внесення змін до актів Кабінету міністрів України з питань діяльності Міністерства екології і природних ресурсів і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Кабінету міністрів України», було внесено зміну к положення про моніторинг земель, згідно з яким моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення проводиться Держземагентством відповідно до затвердженого ним положення.

Згідно з Земельним кодексом України і Законом України «Про охорону земель», Держземагентство забезпечує здійснення моніторингу земель.

Водночас, згідно із законами «Про охорону земель» і «Про державний контроль за використанням і охороною земель», до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики належить проведення моніторингу ґрунтів земель сільськогосподарського призначення.

Крім того, згідно з Положенням про Міністерство аграрної політики і продовольства України, міністерство затверджує положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення і здійснює моніторинг цих ґрунтів.

У прес-службі пояснили, що дана колізія між змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1048, і чинним законодавством виникла у зв'язку з тим, що проект згаданої постанови було розроблено Мінприроди у період, коли Президентом України не були остаточно визначені функції і повноваження центральних органів виконавчої влади в рамках адміністративної реформи.

Таким чином, постанова «Про внесення зміни до пункту 1 Положення про моніторинг земель» приводить у відповідність постанову Кабінету міністрів України від 20 серпня 1993 року № 661 «Про затвердження Положення про моніторинг земель» з вищезазначеними актами законодавства.

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