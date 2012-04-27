Укргеодезкартографія реформується в управління Держземагентства

Укргеодезкартографія проходить процедуру ліквідації, її функції виконуватиме Управління топографо-геодезичної і картографічної діяльності Державного агентства земельних ресурсів України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, в агентстві вже створено зазначене управління кількістю 20 осіб.

У прес-службі зазначили, що розпорядженням уряду Міністерству аграрної політики і продовольства для виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт, демаркації і делімітації державного кордону передано 23,5 млн грн бюджетних коштів. Ці призначення були передбачені у 2012 році Міністерству екології і природних ресурсів у загальному фонді державного бюджету. Також здійснено перерозподіл витрат у сумі 615 тис. грн від Мінагрополітики в Держземагентство, зокрема на оплату праці - 485 тис. грн.

У відомстві зазначили, що ці кошти дадуть змогу належно організувати топографо-геодезичні і картографічні роботи, проводити демаркацію і делімітацію державного кордону.

У Держземагентстві нагадали, що минулого року відповідним указом Президента України повноваження центрального органу виконавчої влади з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності передавалися від Мінприроди в Мінагрополітики. Недавно глава держави ці функції поклав на Держземагентство України.