Україна експортувала 17,4 млн тонн зерна, в планах – ще 8,5 млн тонн

Обсяг експортованого Україною зерна з початку цього маркетингового року (МР, 1 липня 2011 - 30 червня 2012 рр.) вже склав 17,4 млн тонн, при цьому до кінця МР планується експорт ще близько 8,5 млн тонн.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк газеті «Урядовий кур’єр» від 27 квітня ц.р.

«З початку маркетингового року фактично проекспортовано 17,4 млн тонн. Зокрема, пшениці - 4,3 млн тонн (продовольчої - 2,4 млн), ячменю - 2,3 млн і кукурудзи - 10,6 млн. Згідно з балансом, можливості експорту до кінця МР оцінюються в 8,5 млн тонн», - зазначив міністр.

За його словами, перехідні запаси зернових на початок нового МР, залежно від темпів їх експорту до кінця поточного року, можуть скласти до 11 млн тонн. Міністр вважає, що такі обсяги перехідних запасів зумовлять збереження цінової ситуації й на ринку зернових, й на ринку хліба та хлібопродуктів.

За оцінками Мінагропроду, за прогнозами, урожай у 2012 році може скласти 45-50 млн тонн. Таким чином, пропозицію зернових у наступному МР можна прогнозувати в межах від 54 до 61 млн тонн. А при потребі внутрішнього споживання в 2012/2013 МР - 27,6 млн тонн, кінцеві запаси зерна в 2012/2013 МР знизяться до традиційних 6 млн тонн.

Прогнозовані обсяги експорту зернових культур у 2012/2013 році оцінюються в обсягах від 20-25 млн тонн. Із зазначених можливих обсягів експорту пшениця може складати від 6-10 млн тонн, кукурудза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмінь - 3,7 млн тонн.

«Тому, наступний зерновий рік буде вельми непростим - прогнозовані обсяги експорту вимагають координації роботи й мобілізації ресурсів усіх ланок просування зерна від виробника до зовнішніх споживачів», - резюмував М.Присяжнюк.

Міністр зазначив, що в умовах збільшення врожаю зернових однією з важливих проблем є зберігання зібраного врожаю. Обсяг нині діючих сертифікованих елеваторів становить близько 32 млн тонн, а існує необхідність у будівництві ще 30 млн тонн додаткових площ. Отже, необхідно додатково спорудити 200 лінійних і 2 портових елеватора.

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