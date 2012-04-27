Уряд створить резерв ліків для пілотного проекту із запровадження референтних цін

Кабінет міністрів створить двомісячний резерв ліків на етапі запуску пілотного проекту із запровадження референтних цін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи розширене засідання уряду.

«Ми уже стикнулися з опором фармкомпаній, які не хочуть відмовлятися від надприбутків. Тому Міністерство охорони здоров’я разом з главами обласних адміністрацій зобов’язані забезпечити контроль наявності в аптеках лікарських засобів, на які поширюється дія пілотного проекту. Уряд створить двомісячний резерв таких лікарських засобів, щоб унеможливити штучний дефіцит на етапі запуску пілотного проекту» , - сказав М.Азаров.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством економічного розвитку визначать і оприлюднять граничний рівень оптово-відпускних цін на препарати для лікування гіпертонічної хвороби. За даними прем’єр-міністра, це стосується 11 мільйонів хворих людей в Україні. За його словами, максимальна оптова надбавка на ліки від гіпертонії складатиме 10%, роздрібна – до 25%.

«Це гранична ціна, вище якої не можна реалізовувати зазначені лікарські засоби через аптечну мережу. Чому виникла така потреба? Тому що деякі лікарські засоби в Україні дорожчі, ніж в Європі. Наприклад, середня вартість «Бісопрололу» на місяць лікування для мешканця України становить 60 грн, а в Європі - еквівалент 30 грн. Для нас надзвичайно важлива доступність ліків для людей», - наголосив М.Азаров.

Він додав, що наступним кроком уряду буде запровадження часткового відшкодування вартості ліків для соціально незахищених категорій громадян.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Міністерство охорони здоров’я України і провідні вітчизняні виробники медичних препаратів підписали Меморандум про співпрацю.

Українські фармацевти підтримали постанову уряду «Про проведення пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для хворих на гіпертонічну хворобу».

Як засвідчено в документі, українські виробники лікарських засобів взяли на себе зобов’язання на період проведення пілотного проекту забезпечити виробництво якісних лікарських засобів в кількості, необхідній для потреб всіх хворих на гіпертонічну хворобу. Крім того, вони пообіцяли не підвищувати ціни на зазначені лікарські засоби та забезпечити на своїх підприємствах двомісячний запас медпрепаратів, на які розповсюджується реалізація пілотного проекту.

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