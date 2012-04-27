Обмеження ветслужби однієї з країн автоматично діятимуть на всій території МС – пояснює РФ

Москва. Тимчасові обмеження ветеринарної служби однієї з країн Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану на ввезення підконтрольної продукції з третіх країн автоматично поширюватимуться на дві інші країни.

Про це УНІАН повідомили в Россільгоспнагляді (Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду) за підсумками зустрічі керівництва ветеринарних служб країн Митного союзу.

«Досягнуто домовленостей про те, що в разі запровадження однієї із сторін тимчасових обмежень на ввезення підконтрольних вантажів з третіх країн на територію Митного союзу, ці обмеження автоматично поширюватимуться на всю територію Митного союзу, а також про те, що сторона, яка запровадила обмеження, повинна оперативно розміщувати інформацію про причини, через які їх запроваджено, на своєму офіційному інтернет-сайті в режимі обмеженого доступу, а також у письмовій формі оповіщати про це дві інші сторони», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що така ж процедура інформування діятиме при знятті обмежень.

Окрім того, російська сторона запропонувала перейти від ветеринарних сертифікатів, що оформляються при переміщенні підконтрольних товарів з території однієї держави-члена Митного союзу на територію іншої держави-члена в паперовій формі, до ветеринарних сертифікатів в електронній формі. Як відомо, система електронної сертифікації використовується в Новій Зеландії, Європейському союзі, США і Бразилії.

Російська сторона за дорученням інших держав-учасниць Митного союзу підготує проект нормативного документа Митного союзу про використання електронної сертифікації підконтрольних товарів, переміщуваних його територією.

Сторони також погодилися з необхідністю розгляду питання про розробку нормативного документа про порядок контролю за піднаглядними товарами, які ввезені з третіх країн на територію однієї з держав-членів Митного союзу, пройшли процедуру митного оформлення і в подальшому переміщувалися між державами-членами Митного союзу.