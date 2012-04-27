Уряд виділив 1 млрд грн дотацій селянам на вирощування ВРХ

Кабінет міністрів виділив 1 млрд грн на дотації на вирощування великої рогатої худоби в приватному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк за підсумками урядового засідання, що відбулося сьогодні.

«Сьогодні було оприлюднено постанову щодо дотації на підтримку великої рогатої худоби, в першу чергу, молочного стада в приватному секторі. Я впевнений, що ця дотація дасть можливість нам мотивувати збільшення поголів'я в населення й збільшення виробництва яловичини... Передбачається виплата в розмірі 1 млрд грн для компенсації витрат на утримання корів і телят протягом року», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 квітня прийняв постанову, згідно з якою дотація виплачуватиметься за утримання молодняку ВРХ, який на момент подачі фізичними особами відповідних документів досяг певного віку, в розмірі: молодняк ВРХ у віці від 3 до 5 місяців – 250 грн за голову; від 6 до 8 місяців – 500 грн за голову; від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн за голову.

Так, для отримання дотації селяни повинні подати в сільські, селищні або районні ради лише копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, паспортів ВРХ і номер рахунку в банку.

Для перерахування коштів можна буде скористатися рахунком, який відкрито для отримання відшкодування витрат за вагу придбаної худоби.