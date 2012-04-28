Агрохолдинг «Кернел» покупкою двох компаній збільшить земельний банк на 57%

Найбільший в Україні виробник соняшникової олії і великий експортер зерна агрохолдинг «Кернел» уклав опціон на придбання повного контролю над двома українськими аграрними компаніями, що дозволить збільшити земельний банк на 57% - до 330 000 гектарів, йдеться в біржовому повідомленні «Кернел».

Одна з придбаних компаній, що знаходиться в Хмельницькій області, має земельний банк 79 200 гектарів, а друга - в Полтавській області - з земельними угіддями площею 40 000 гектарів.

Після отримання дозволу Антимонопольного комітету на ці угоди «Кернел» заплатить 98 млн дол США, з яких 61 млн дол буде виплачено після завершення угоди, а 37 млн - після виконання продавцями своїх зобов'язань.

Після придбання нових активів разом зі зростанням земельного банку «Кернел» також збільшить свої потужності зі зберігання зернових до 2,7 мільйона тонн з 325 000 тонн.

Довідка УНІАН. «Кернел» - одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Холдинг, який контролює український бізнесмен Андрій Веревський, виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олієекстракційних заводах.

Група «Кернел» вийшла на Варшавську фондову біржу в 2007 році, продавши 36% акцій за 221 млн дол. Після цього група кілька разів проводила дорозміщення акцій, останнє з яких на 142 млн дол на цій же біржі відбулося у квітні 2011 року.