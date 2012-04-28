У Білорусі більш ніж удвічі підвищено мінімальні ціни на алкоголь

Мінськ. У Білорусі підвищено граничні мінімальні ціни на алкогольну продукцію міцністю понад 40%.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв'язків з громадськістю Міністерства економіки Білорусі, це передбачено постановою Мінекономіки №36 від 26 квітня 2012 року «Про внесення змін у постанову Міністерства економіки Республіки Білорусь від 31 березня 2011 р. №49».

Так, згідно з постановою, за 0,5 л алкоголю міцністю 40%, виробленого і реалізованого в Білорусі, гранична мінімальна роздрібна ціна з ПДВ становитиме 19,6 тисяч білоруських рублів (раніше діяла ціна 9,4 тисячі рублів), відпускна ціна франко-відправлення (без ПДВ) - 14,2 тис. білоруських рублів (раніше - 6,83 тис. рублів).

Мінімальна відпускна ціна на імпортні алкогольні напої, що реалізуються в Білорусі, без ПДВ становитиме 28,4 тис. білоруських рублів (раніше - 13,65 тис. рублів).

«Із введенням в дію цієї постанови виробники й імпортери алкогольної продукції, а також торгові організації повинні реалізовувати алкогольну продукцію міцністю понад 28% за цінами, не нижчими встановленими даною постановою”, - пояснили в Мінекономіки. Документ набуває чинності з 29 квітня після його офіційної публікації в газеті "Рэспублiка" (28 квітня).

Крім того підвищуються граничні мінімальні відпускні ціни на етиловий спирт з харчової сировини. Тепер діапазон цін франко-відправлення без ПДВ за декалітр безводного спирту встановлено від 62 тис. білоруських рублів до 281,2 тис. рублів (раніше - від 30 тис. рублів до 134,2 тис. рублів).