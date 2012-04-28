Мінагрополітики пропонує подовжити терміни подачі заявок на компенсацію пересівання озимих

Міністерство аграрної політики та продовольства пропонує подовжити терміни подачі заявок на компенсацію пересівання озимих культур із 20 квітня до 1 травня.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міністерства, відповідний проект урядової постанови «Про внесення змін до Порядку використання в 2012 році коштів, передбачених у державному бюджеті для пересівання озимих зернових культур» був переданий на розгляд Кабінету міністрів вчора, 27 квітня.

У прес-службі міністерства також повідомили, що станом на 27 квітня проект постанови перебував на узгодженні в Мінфіні, Мінекономрозвитку, Мін’юсті та в урядового уповноваженого з питань дерегулювання господарської діяльності.

Проект урядової постанови передбачає надання державної допомоги сільськогосподарським підприємствам, в яких унаслідок несприятливих погодних умов загинула частина посівів озимих зернових культур, що дозволить зберегти зерновий клин, стабілізувати валове виробництво зерна й забезпечити продовольчу безпеку країни.

Так, основними положеннями проекту передбачено встановлення виплати субсидії на пересівання озимих зернових культур у розмірі 150 грн на 1 га, подовження терміну подачі документів до районних комісій із 20 квітня до 1 травня 2012 року, конкретизацію вимоги щодо посіву насінням не нижче другої репродукції, що відноситься лише до озимих зернових культур.

На сьогодні аграріями вже подано заявки на компенсацію пересівання 223 тис. га. Найбільше заявок подано в Херсонській області - на 54 тис. га, а найменше - в Рівненській області - на 100 га.