Цього року в Україні відкриється 6 нових оптових сільгоспринків

Цього року в Україні відкриються ще 6 оптових ринків сільгосппродукції - в Одесі, Запоріжжі, Херсоні, Маріуполі, Харкові і Дніпропетровську.

Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на слова начальника відділу інвестицій та інфраструктури Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку Мінагропроду Олексія Кузьменкова.

За словами фахівця, зараз можна спостерігати позитивну динаміку щодо інвестування в інфраструктурні об'єкти, зокрема, ринки сільгосппродукції.

«У 2009 році був прийнятий Закон «Про створення ринків сільськогосподарської продукції», а з 2010 року вже триває інтенсивна робота зі спорудження таких ринків. На сьогодні статус оптового ринку присвоєно 11 суб'єктам господарювання», - зазначив О.Кузьменков. Він додав, що будь-який виробник може за помірну плату потрапити на оптовий ринок і реалізовувати свою продукцію без посередників.

За словами О.Кузьменкова, на побудованих ринках «Шувар» у Львові, «Столичний» у Києві і «Хозяин» у Донецьку вже спостерігається позитивна динаміка цін. «Ми вважаємо, що ці ринки вже почали виконувати свої функції», - додав О.Кузьменков.