Дотації на вирощування молодняку ВРХ почнуть виплачувати з 1 червня

Дотації на вирощування молодняку великої рогатої худоби (ВРХ) розпочнуть виплачувати з 1 червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

Він зазначив, що 1 червня планується провести повну ідентифікацію великої рогатої худоби в господарствах.

«Ухвалено рішення протягом травня провести повністю ідентифікацію ВРХ ветеринарними службами безплатно. Ми проведемо цю роботу в травні і 1 червня приступимо до виплати дотацій», - сказав М.Присяжнюк.

При цьому він зазначив, що в результаті виплати дотацій, поголів'я худоби може збільшитися на 1 440 тис. голів. «Ми чекаємо, що відбудеться збільшення корів у населення на 670 тисяч голів і одночасно буде проведена підтримка відгодівлі 770 тис. голів бичків, що забезпечить додатково виробництво м'яса в обсязі 150 тис. тонн яловичини.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 квітня прийняв постанову, згідно з якою дотація виплачуватиметься за утримання молодняка ВРХ, який на момент подачі фізичними особами відповідних документів досяг певного віку, в розмірі: молодняк ВРХ віком від 3 до 5 місяців – 250 грн за голову; від 6 до 8 місяців – 500 грн за голову; від 9 до 11 місяців (включно) – 750 грн за голову.

Так, для отримання дотації селяни мають подати в сільські, селищні або районні ради лише копії свого паспорта, ідентифікаційного коду, паспортів ВРХ і номер рахунку в банку.

Для переказування коштів можна буде скористатися рахунком, який відкритий для отримання відшкодування понесених витрат за вагу придбаної худоби.

На 1 березня 2011 року загальне поголів'я ВРХ в Україні становило 4,7 млн голів, з них 1,5 млн голів – у сільгосппідприємствах.