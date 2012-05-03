Експорт зернових з України з початку маркетингового року становить 17,8 млн т

Експорт зернових з України з початку маркетингового року на сьогодні становить 17,8 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.

«На сьогодні фактично експортовано 17,8 млн тонн», - сказав міністр.

Він також повідомив, що з цього обсягу експорту експорт пшениці становить 4,4 млн тонн, з них продовольчої - 2,2 млн тонн, ячменю - 2,3 млн. тонн, кукурудзи - 11 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, за прогнозами, врожай у 2012 році може становити 45-50 млн тонн. Прогнозовані обсяги експорту зернових культур у 2012/2013 році оцінюються в обсязі від 20-25 млн. тонн. Із зазначених можливих обсягів експорту пшениця може становити від 6-10 млн тонн, кукурудза - 11,5-12,5 млн тонн, ячмінь - 3,7 млн тонн.