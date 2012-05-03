В Україні закупівельні ціни на молоко на 1,5-2% вище за минулий рік - Присяжнюк

В Україні на сьогодні закупівельні ціни на молоко на 1,5-2% вищі показника минулого року. Про це повідомив сьогодні під час брифінгу в Кабінеті міністрів України міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Ті заходи, які уряд прийняв, – ми оголосили тендер на зняття надлишкової молочної продукції у вигляді вершкового масла і сухого молока (закупівля до Аграрного фонду - УНІАН) – дадуть можливість стабілізувати ціни. І сьогодні вже ціни в середньому в сільгосппідприємствах становлять 3,25 грн за 1 літр, що на 2% вище чим минулого року, і в приватному секторі – 2,2 грн/л, що на 1,5% більше попереднього року», - повідомив міністр.

На думку М.Присяжнюка, ці заходи дадуть змогу, по-перше, зняти надлишкове молоко, а по-друге, в осінньо-зимовий період стабілізувати сезонні коливання цін на молочну продукцію і вершкове масло.