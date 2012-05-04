Імпорт білоруської м'ясо-молочної продукції до України поновиться в найближчий тиждень

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко очікує, що імпорт білоруської м'ясної і молочної продукції до України поновиться протягом тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН.

При цьому він зазначив, що при ввезенні білоруської продукції на територію України буде посилено контроль за її якістю, перевірятиметься кожна партія товарів.

«На першому етапі білоруська сторона дала нам гарантії перевірки кожної партії і гарантії надання відповідних сертифікатів. Ми зі свого боку також запроваджуватимемо жорсткіший контроль для того, щоб переконатися в перехідний період, що всі умови, які виставила українська сторона, дотримуватимуться», - сказав П.Порошенко.

Він зазначив упевненість у тому, що білоруська сторона дотримуватиметься досягнутих домовленостей.

«За підсумками переговорів у мене немає жодних підстав сумніватися в серйозному ставленні білоруської сторони до вимог української щодо безпеки і якості продукції. Я не думаю, що багато часу займе період доти, як білоруський продукти повернуться на український ринок. У мене склалося враження, що вони готові відвантажувати вже буквально протягом тижня», - сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня П.Порошенко в Мінську провів переговори з першим віце-прем'єром Білорусі Володимиром Семашком, в результаті яких було досягнуто домовленості про зняття Україною тимчасових обмежень на поставки білоруської м'ясо-молочної продукції.

Нагадаємо, Україна з 1 березня тимчасово припинила ввезення з Білорусі тварин, а також м'ясної продукції через побоювання поширення африканської чуми свиней.

Також через систематичні порушення ветеринарно-санітарних вимог (перевищення максимально допустимих рівнів залишків ветеринарних препаратів у молочних продуктах) було тимчасово припинено ввезення білоруського молока і молочних продуктів.