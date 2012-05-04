З початку року до бюджетів надійшло 22 млн грн відшкодування втрат сільгоспвиробництва

З початку поточного року до бюджетів різних рівнів надійшло 22 млн грн у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, з початку поточного року із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва вилучено 473,02 га земель, з них 447,29 га (94,6%) - сільськогосподарські угіддя та 25,73 га (5,4%) - лісові угіддя. Нараховано втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва у сумі 26,6 млн грн, з яких фактично надійшло 22 млн грн.

В агентстві відзначили, що з коштів, які надійшли на сьогодні використано 18,7 млн грн. З них на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб використано 1,2 млн грн, на поліпшення сільськогосподарських і лісогосподарських угідь - 0,2 млн грн, на розробку робочих проектів землеустрою по охороні земель - 0,5 млн грн, на проведення заходів з охорони земель - 0,3 млн грн. Також 4,7 млн грн використано на проведення нормативної грошової оцінки земель, 4,6 млн грн - на розмежування земель державної та комунальної власності і 7,2 млн грн - на інвентаризацію земель.