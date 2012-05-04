В Україні впроваджують євромодель контролю за якістю і безпекою продуктів

В Україні впроваджується європейська модель контролю за якістю і безпекою продуктів. Про це повідомив голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк в ефірі «Радіо Ера» FM.

Він зазначив, що впровадження нової моделі передбачено законопроектом «Про якість і безпеку харчових продуктів», який зараз передається на розгляд до Верховної Ради. Згідно з документом, в Україні створюється єдиний компетентний орган, який відповідатиме за дотримання норм у цій сфері. «Указом Президента було створено Державну ветеринарну та фітосанітарну службу, як єдиний компетентний орган у сфері безпеки та якості харчових продуктів. Проте, до ухвалення Закону України «Про якість і безпеку харчових продуктів» у новій редакції кожне міністерство, служба та структура, яка зараз є відповідальною в цій сфері, продовжує виконувати свої функції», - зазначив І.Бісюк.

Законопроект «Про якість і безпеку харчових продуктів», який стане основним у цій сфері, передбачає низку суттєвих змін. Зокрема, продовжиться процес гармонізації національного законодавства з вимогами Європейського Союзу, що необхідно для підписання угоди про зону вільної торгівлі. Також відбудеться спрощення дозвільної системи шляхом скасування необхідності отримання дозвільних документів, які не впливають на безпеку харчових продуктів. Проте, на переконання І.Бісюка, одна з головних змін полягає в посиленні відповідальності операторів ринку за порушення законодавства.

«Кримінальна відповідальність, передбачена цим законопроектом, накладається лише тоді, коли слідством буде доведено, що шкоду здоров'ю людини було завдано умисно. Зокрема, коли на виробництві використовують ті чи інші інгредієнти, які заборонені законодавством і є небезпечними для людини», - зазначив І.Бісюк.

Також законопроект передбачає впровадження системи НАССР на всіх підприємствах харчової галузі протягом двох років після ухвалення документа. Завдяки цьому, виробник зможе відстежувати безпеку продукції на всіх етапах її виготовлення й за умови виникнення якихось підозр відкликати партію з реалізації.

Голова Держветфітослужби зазначив, що для контролю за якістю і безпекою харчових продуктів існує вся необхідна науково-технічна база. «Підкреслю, що лабораторії державної ветеринарної медицини обладнані кращим устаткуванням серед усіх інших контролюючих органів. І значна частина лабораторій має європейську акредитацію », - зазначив голова відомства.

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