Близько 70% озимих знаходяться у хорошому і задовільному стані

За даними на 4 травня озимі зернові культури на зерно на площі 5,3 млн. га (69% від усієї площі озимих) знаходяться в хорошому і задовільному стані.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України, погодні умови весняного періоду сприяли поліпшенню стану посівів озимих культур.

З посіяних під урожай 2012 року 8,4 млн га озимих на зерно, сходи одержані на площі 7,7 млн га, або 91% (2011 р. - 100%), з них у хорошому і задовільному стані знаходяться 5,3 млн га (69%), слабкі і розріджені - 1,6 млн га (21%), загинули посіви (з одержаних сходів) на площі близько 0,7 млн га (9%). На площі 0,7 млн га (9%) сходи не одержані. Частина слабких і проріджених посівів також підлягає пересіванню.