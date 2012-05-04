В Україні щомісяця анулюють 100 ліцензій за продаж підліткам алкоголю та тютюну.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, з початку року за порушення закону суб’єкти господарювання втратили понад 440 ліцензій. Їм нараховано більше 3 млн гривень штрафних санкцій.

Порівняно з минулим роком, кількість анульованих ліцензій зросла втричі. Тоді за продаж неповнолітнім алкоголю та тютюну було анульовано 156 ліцензій та нараховано понад 900 тис. грн штрафу, зазначають у ДПСУ.

Втратити ліцензію можна також за продаж алкогольних та тютюнових виробів у невизначених для цього місцях, несплату чергового платежу за ліцензію протягом 30 днів від моменту її призупинення, а також за заявою суб’єкта господарювання. Загалом, у 2012 році анульовано 9,8 тис. ліцензій, додають у податковій.