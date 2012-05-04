Міністр економічного розвитку та торгівлі України Петро Порошенко очікує відновлення поставок українського пива до Білорусі цього місяця.

Як повідомила УНІАН прес-служба міністра, сьогодні під час зустрічі з колективом АТ «Оболонь» П.Порошенко повідомив, що уряд Республіки Білорусь сьогодні прийняв постанову, якою скасував обмеження доступу продукції українських пивоварів на ринок країни.

«Очікую швидкого відновлення поставок українського пива на зовнішній ринок. Для нас принциповим було вирішити цю проблему до початку літнього сезону, оскільки пиво - сезонний продукт. Саме тому ми зробили все можливе, щоб уже в травні українські пивовари мали доступ на ринок Білорусі », - сказав П.Порошенко.

Президент АТ «Оболонь» Олександр Слободян зазначив, що це дуже важливо не лише для корпорації, але й для економіки України загалом. «До встановлення обмежень наші прямі поставки на ринок Білорусі становили 7,2%, а минулого року цей показник становив 1,7%», - сказав О.Слободян. Він висловив переконання, що з часом українські пивовари відновлять втрачені позиції на зовнішньому ринку.

Відкриття ринку Білорусі для українського пива й відкриття російського ринку для української молочної продукції П.Порошенко назвав лише початком величезної роботи. На черзі, за словами міністра, проведення переговорів із Молдовою, на ринку якої теж є певні проблеми з поставками української продукції.

Нагадаємо, в 2010 році Білорусь ввела регулювання роздрібних цін на пиво, безалкогольні напої. Під час митного оформлення на білоруській території на українські товари встановлювали необгрунтовано завищену митну вартість, через що українська продукція ставала неконкурентоспроможною. Тому щокварталу українська галузь пивоваріння втрачала 12,7 млн грн.

Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 21 грудня 2010 р. було введено ліцензування імпорту пива українського походження строком до 31.12.2012 року.

Імпорт до Республіки Білорусь пива солодового може здійснюватися лише за разовими ліцензіями, які видає Міністерство торгівлі Республіки Білорусь за узгодженням із Білоруським державним концерном харчової промисловості "Белгоспищепром" і за умови підписання угоди між українськими виробниками пива та концерном "Белгоспищепром", яка встановлює мінімальні відпускні ціни на пиво солодове.

Оскільки в угоді між українськими виробниками і концерном "Белгоспищепром" не прописаний чіткий механізм визначення ціни, білоруська сторона встановлює необгрунтовано завищені ціни, які перешкоджають вільному доступу українського пива на ринок Республіки Білорусь.

Наразі в Україні налічується близько 30 великих і середніх підприємств, що виробляють пиво солодове, з них 7 заводів здійснюють експортні поставки. Частка 4 підприємств: ВАТ "Оболонь", ВАТ "Сан ІнБев Україна", ВАТ "Пивобезалкогольний комбінат "Славутич", ПАТ "Міллер Брендз Україна" в 2011 році становила 94,7% від загального обсягу виробництва пива в Україні.