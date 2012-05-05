У Києві 6 травня тимчасово закриють станції метро "Олімпійська" та "Палац спорту"

10:26, 05 травня 2012
Агро
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У столиці 6 травня, у зв’язку з проведенням матчу чемпіонату України між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Металург" (Донецьк) на стадіоні НСК "Олімпійський", відбудуться зміни режиму роботи метрополітену.

Як повідомляється на офіційному сайті КП “Київський метрополітен”, цього дня з 17.30 до 19.30 та на одну годину після закінчення матчу станції "Олімпійська" та "Палац спорту" будуть зачинені для пасажирів на вхід та вихід.

У зазначений період станція "Палац спорту" буде працювати як пересадочна з лінії на лінію, а станцію "Олімпійська" поїзди проїжджатимуть без зупинки.

Окрім цього, перед початком футбольного матчу та після його закінчення, в разі необхідності, можливе обмеження входу пасажирів на станцію "Площа Льва Толстого".

Також для перевезення вболівальників передбачено додаткові резервні состави для видачі їх на лінії метрополітену.

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