Мінприроди обіцяє встановити на кожному сміттєзвалищі систему екологічного моніторингу

Міністерство екології і природних ресурсів України обіцяє встановити на кожному сміттєзвалищі систему екологічного моніторингу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр екології Едуард Ставицький під час селекторної наради в міністерстві, яке провів прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Ми вноситимемо постанову в уряд про те, щоб на кожному звалищі встановити ПЕК, тобто постійні пункти екологічного контролю і моніторингу. Відповідно, ми також хочемо ввести систему JPS, яка буде встановлена на кожну машину, яка везе сміття», - сказав Е.Ставицький.

При цьому міністр відзначив, що такі нововведення дозволять посилити контроль над несанкціонованим вивезенням сміття на звалища.

Він запропонував розпочати реалізацію пілотного проекту в Києві.

«Звичайно, це дуже дорогий захід, але пілотний проект дозвольте тоді з Києва розпочати», - сказав Е.Ставицький.