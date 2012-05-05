Завтра на заході та півночі України очікуються короткочасні дощі, грози
13:48, 05 травня 2012Агро
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Завтра у західних, північних областях України та на Вінниччині місцями очікуються короткочасні дощі, грози.
На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер південно-західний, у східній частині південно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-20°; вдень 22-27°, на півдні та сході до 30°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 13-18°.
У Київській області у неділю місцями очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 24-26°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях становить 14-20°, у Дніпрі біля Киева 18°.
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