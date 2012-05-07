Кабмін затвердив напрямки розподілу коштів для підтримки АПК

Кабінет міністрів України затвердив напрямки розподілу коштів, передбачених у 2012 році Міністерству аграрної політики та продовольства в державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі. Відповідне розпорядження від 11 квітня 2012 р. № 247-р опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Документом передбачено розподілити кошти, передбачені в 2012 році Мінагропроду в загальному фонді держбюджету за програмою "Фінансова підтримка заходів у агропромисловому комплексі" в сумі 822 млн. 376,3 тис. грн за такими напрямками: на розвиток тваринництва - 51 млн. 104 тис. грн, на здійснення фінансової підтримки суб'єктів АПК шляхом здешевлення кредитів і компенсації лізингових платежів - 206 млн. 419,8 тис. грн, на надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції - 48 млн. грн, на часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств із виробництва комбікормів - 152 млн 462,6 тис. грн, на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів - 31 млн 453,9 тис. грн і на виконання програми селекції в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу - 10 млн 936 тис. грн. Крім того, на виплату субсидії на гектар посівів буде направлено 300 млн грн, на створення та забезпечення резервного запасу сортового й гібридного насіння - 20 млн грн, на держпідтримку сільськогосподарської дорадчої служби - 2 млн грн.

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