В Україні за І квартал продано землі на 261 млн грн

В Україні за І квартал поточного року продано 726 земельних ділянок загальною площею майже 497 га вартістю 261,1 млн грн, повідомили УНІАН у Держземагентстві.

Згідно з повідомленням, за вказаний період продано права оренди на 147 земельних ділянок загальною площею 2,5 тис. га і вартістю 5,6 млн грн. З них на земельних торгах продано 61 земельну ділянку площею 27,68 га, вартістю 14,1 млн грн і права оренди на 83 земляних ділянки загальною площею 2,4 тис. га і вартістю 3 млн грн.

За даними відомства, з початку цього року до державного і місцевого бюджетів надійшло 223 млн грн від продажу землі, зокрема до держбюджету - 23 млн грн.

У Держземагентстві нагадали, що в першому кварталі 2011 року в Україні було продано 717 земельних ділянок загальною площею 330,70 га, вартістю 173,7 млн грн. З них на земельних торгах продано 8 земельних ділянок площею 4,91 га і вартістю 3,7 млн грн і права оренди на 90 земельних ділянок загальною площею 1,4 тис. га і вартістю 3 млн грн.

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