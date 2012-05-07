KSG-Agro збільшила доходи від виробництва продуктів харчування в 41 раз

Варшава. Український сільськогосподарський виробник KSG-Agro минулого року збільшив доходи від виробництва продуктів харчування до 8,2 млн. доларів з 0,2 млн. доларів роком раніше, що становить 24% всіх торішніх доходів компанії у порівнянні з 1-процентною часткою цього сегменту в 2010 році.

Про це сказано у презентації торішніх результатів роботи компанії, які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Частка головного сегменту компанії, що працює головним чином у Дніпропетровській області, - рослинництва - скоротилася минулого року до 68% з 87% у попередньому.

Компанія продала 47,8 тис. тонн вирощеного нею соняшнику за 19,7 млн. доларів і 19,5 тис. тонн пшениці за 2,9 млн. доларів.

Зростання до попереднього року в ціновому виразі становило 66% і майже 360% відповідно.

Минулого року в структурі доходів зросла частка свинарства до 3% з 1% при збереженні на рівні 2% сегменту вирощування овочів.

Частка "інших сегментів" скоротилася з 9% до 3%.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними компанії, не підтвердженим аудитом, KSG-Agro минулого року одержала близько 28,2 млн. доларів чистого прибутку при доходах 34,7 млн. доларів.

Довідка УНІАН. KSG-Аgro, головні активи якої сконцентровані у Дніпропетровській області, займається головним чином рослинництвом. На останньому закритті ВФБ 3 травня ринкова вартість компанії становила близько 100 млн. доларів.