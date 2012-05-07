Україна розпочала розслідування обмежувальних заходів Казахстану на ввезення карамелі і шоколаду

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало розслідування з метою встановлення фактів дискримінаційних дій з боку Республіки Казахстан щодо українських підприємств кондитерської продукції, які поставляють до цієї країни карамелеві і шоколадні вироби.

Згідно з наявним у розпорядженні УНІАН документом, Мінекономрозвитку України просить Державну митну службу до середини травня надати статистику щодо обсягів експорту до Казахстану української карамелевої і шоколадної продукції за період 2005-2012 рр.

Розслідування розпочато за заявою асоціації «Укркондпром» від 9 квітня поточного року.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року Казахстан запровадив митні збори строком на 3 роки на імпорт кондитерських виробів для захисту внутрішнього ринку. Мито у розмірі 30% від митної вартості, але не менш як 0,27 євро за 1 кг запроваджено щодо імпорту льодяникової карамелі, з начинкою або без начинки, тоффі, карамелей інших та аналогічних солодощів, що не містять какао. Щодо ввезення шоколадних цукерок передбачається мито у розмірі 49% від митної вартості, але не менш як 0,8 євро за кг. За ввезення інших кондитерських виробів з цукру і його замінників, що містять какао, передбачено мито у розмірі 39% від митної вартості, але не менш як 0,42 євро за кг

Раніше Російська Федерація (з 4 липня 2011 року) запровадила спеціальне мито на карамель, що ввозиться на митну територію країни, також строком на 3 роки. Розмір мита становив 294,1 дол. США за тонну.