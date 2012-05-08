9 травня в Україні короткочасні дощі, температура вдень - 19-30°

9 травня по Україні очікується хмарна погода, йтимуть короткочасні дощі, температура вдень - 19-30°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра по Україні мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза, лише вдень у східних, західних, більшості північних областей та в Криму без опадів. Вітер східний, у західній половині північно-західний, 5-10 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі - 10-15°, у південній частині - подекуди 16-18°, у західних областях - 4-9° тепла; вдень - 25-30°, у північних, західних областях та в Криму - 19-24°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 10-15°, вдень - 19-24°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі та вранці короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, поривчастий. Температура вночі - 11-13°, вдень - 20-22°.

8 травня температура води у Чорному та Азовському морях - 17-20°, у Дніпрі біля Києва - 19°.