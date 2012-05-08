Мінагропрод пропонує скасувати мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк

Міністерство аграрної політики і продовольства України ініціює скасування мінімальних цін на цукор і цукровий буряк, про це йдеться в опублікованому проекті закону «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру».

Зокрема, згідно з документом, міністерство уточнює поняття квоти «А», включивши до неї, окрім виробленого в Україні бурякового цукру, цукор з цукрової тростини, а також імпортний цукор.

Передбачається, що квота «А» розподілятиметься між цукровими заводами до 1 жовтня (на сьогодні — до 1 січня). Закупляти буряковий цукор для державних потреб пропонується у виробників, які одержали квоту «А».

При цьому законопроект вводить заборону на реалізацію на внутрішньому ринку «понадквотового» цукру, і пропонує реалізовувати його на експорт, зараховувати в обсяг квоти «А» на наступний маркетинговий рік, а також використовувати для виробництва харчової продукції, що експортується, і біопального.

Розмір штрафу за реалізацію «понадквотового» цукру на внутрішньому ринку законопроектом встановлюється на рівні його подвійної вартості.

Також законопроект забороняє давальницьку схему, передбачаючи, що розрахунки між учасниками бурякоцукрового комплексу здійснюватимуться виключно у грошовій формі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на сьогодні в Україні майже 60% вирощеного цукрового буряка переробляється за давальницькою схемою, що сприяє корупції.

На думку авторів законопроекту, реалізація даного закону сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки держави і потреб внутрішнього ринку в буряковому цукрі вітчизняного виробництва, а також підвищенню ефективності роботи бурякоцукрового комплексу, збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.

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