Держземагентство планує оформляти документи на землю через Інтернет

Державне агентство земельних ресурсів України почне оформляти документи на землю через Інтернет після запуску автоматизованої системи Державного земельного кадастру, який планується з 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко.

«Подальший наш розвиток я бачу в переході всіх послуг в область Інтернету. Вже зараз наші фахівці розробляють правові і технічні механізми переходу на надання інтернет-послуг. Це стосується отримання витягів, довідок, узгодження технічної документації», - сказав він.

С.Тимченко зазначив, що перехід на інтернет-послуги дасть змогу розвантажити черги, підвищити комфорт для громадян, повністю автоматизувати і оптимізувати всі процеси. «Я думаю, що перехід на інтернет-роботу з нами не за горами”, - додав голова Держземагентства, не виключивши початку роботи відомства в Інтернеті до кінця цього року.

Він уточнив, що громадяни зможуть вибирати, чи користуватися їм інтернет-послугами чи відвідувати органи земельних ресурсів, додавши, що вартість послуг через Інтернет буде значно нижчою.