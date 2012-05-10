Відповідальність за неякісну підготовку техдокументації на землю посилять

Державне агентство земельних ресурсів України планує внести зміни до законодавства для посилення відповідальності землевпорядних організацій за неякісну підготовку технічної документації на землю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу голова Держземагентства Сергій Тимченко.

«Ми вноситимемо зміни до чинного законодавства для посилення відповідальності для подібних підприємств, які надають ці послуги», - сказав він.

Голова відомства уточнив, що відповідальність посилюватиметься як постановами Кабміну, так і окремим законопроектом.

Зокрема, Держземагентство планує скасувати ліцензування землевпорядних організацій і ввести сертифікацію фізичних осіб, які готують техдокументацію на землю.

С.Тимченко уточнив, що у разі подачі неякісної документації дія сертифікату буде зупинена на якийсь період.

Список сертифікованих фахівців планується оприлюднити на сайті відомства.

Держземагентство також планує сертифікувати землевпорядні фірми й вимагати, щоб обладнання для підготовки документації на землю перебувало не в оренді, а у власності цих організацій.

Голова відомства зазначив, що погана якість технічної документації на землю викликана відсутністю кваліфікованих кадрів, відсутністю дорогого обладнання і небажанням проводити польові роботи через їх дорожнечу.

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів розробило законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо дерегулювання господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою й землеоціночних робіт)", у якому пропонує скасувати ліцензування господарської діяльності у сфері землеустрою й оцінки земель і ввести сертифікацію цих видів робіт.