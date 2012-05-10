ЄБРР надасть «Райффайзен Банку Аваль» 20 млн. дол. для кредитів аграріям

Рада директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) на засіданні 9 травня схвалила надання «Райффайзен Банку Аваль» 20 млн. дол. (або в гривневому еквіваленті) для кредитування сільськогосподарських виробників через «Райффайзен Лізинг Аваль».

Про це УНІАН повідомили у представництві ЄБРР в Україні.

Ці кошти планується спрямувати на кредитування купівлі аграріями сільгосптехніки фірми John Deere. При цьому загальна вартість проекту становить 50 млн. дол.

За інформацією ЄБРР, усі необхідні документи в рамках цього проекту планується підписати до кінця липня.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Австрійська група «Райффайзен» володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банку Аваль».

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