Astarta в першому кварталі скоротила чистий прибуток у 2,4 рази

Варшава. Український агропромисловий холдинг Astarta в першому кварталі поточного року отримав чистий прибуток у розмірі 8,569 млн євро проти 20,153 млн євро за перші три місяці минулого року, йдеться в звіті компанії за перший квартал, що є в розпорядженні УНІАН.

Згідно зі звітом, виручка компанії за цей період збільшилася на 28% - до 65,065 млн євро.

При цьому 54% доходів Astarta отримала від сегмента виробництва цукру (проти 63% минулого року), 32% - від агросектора (26%) і 12% (проти 10%) - від тваринницького сегмента.

"Майже 60% зростання продажів сільськогосподарських культур був ключовим фактором збільшення доходів. Більше 70% було експортовано, і загальний експорт групи зріс у вражаючі 11 разів, досягнувши рекордної 31% частки в консолідованих доходах", - зазначила компанія.

У той же час чиста маржа знизилася до 13% з 40% у першому кварталі минулого року, а маржа ЕBIDTA - до 28% з 50%.

Активи компанії зросли до майже 570 млн євро з 386 млн євро в січні-березні 2011 року.

Довідка УНІАН. Astarta - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані в Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ "АФ ім. Довженка" та ТОВ "Добробут", одне у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке», і одне в Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".

Основна діяльність агропромхолдингу полягає у виробництві цукру та супутньої продукції (меляса та сухий гранульований жом), вирощуванні і реалізації зернових і олійних культур, а також м'яса і молока.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 9,4% - до 87,5 млн євро за майже 40% зростання доходів до близько 300 млн євро.

Капіталізація дебютувала в 2006 році на Варшавській фондовій біржі Astarta на вчорашньому закритті (10 травня) становила близько 350 млн євро.

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