Росспоживнагляд готовий дозволити підприємству «Дубномолоко» відновити поставки сирів

Москва. Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) готова дозволити четвертому підприємству - «Дубномолоко» (Рівненська область) відновити поставки сирів до Росії, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що, розглянувши наданий ПАТ «Дубномолоко» План заходів щодо усунення порушень, виявлених фахівцями Росспоживнагляду в ході проведення інспекційної перевірки підприємства, вважає за можливе відновлення поставок сирів, що виробляються ним, на російський ринок», - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що з метою запобігання надходженню на споживацький ринок Російської Федерації фальсифікованої продукції, ввезення і оборот вироблюваних підприємством сирів може здійснюватися тільки за наявності протоколів лабораторних досліджень, проведених Російською стороною, кожної партії продукції.

Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозовський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня, за наслідками переговорів П.Порошенка з Г.Онищенком, було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання тих зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

10 квітня фахівці Росспоживнагляду прибули до України для перевірки, зокрема, Пирятинського сирзаводу і ПрП КФ «Прометей».

17 квітня на брифінгу в Москві міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко повідомив, що три з семи українських заводів відновлюють поставки сиру до Росії.

За його словами, йдеться про ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.) і ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), які пройшли перевірку Росспоживнагляду.

П.Порошенко повідомив, що Росспоживнагляд продовжить перевірки українських виробників сирів, яким заборонено експорт продукції до РФ.

Він підкреслив, що після того, як Україна буде готова прийняти інспекції на інших підприємствах, туди також прибудуть російські фахівці.

26 квітня повідомлялося, що Росспоживнагляд завершив перевірку четвертого українського підприємства - «Дубномолоко», яке має намір поставляти сир на ринок Російської Федерації.