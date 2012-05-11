Фірташ веде переговори про продаж на заправках добрив для городів

Голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ веде переговори з двома великими мережами заправок щодо продажу дрібних фасованих партій добрив для городів.

Про це він повідомив в інтерв'ю журналу «Експерт» (№ 18).

«Ми ведемо переговори з двома великими мережами заправок, щоб на них можна було продавати дрібні фасовані партії добрив, як у Європі. По дорозі будь-яка людина може купити два-три-п'ять кілограмів селітри, карбаміду для городу. Простіше кажучи, у нас буде і великий гурт, і дрібний роздріб», - сказав він.

За словами Д.Фірташа, витісняти імпортерів з внутрішнього ринку група має намір, в тому числі, за допомогою роздрібних продажів.

«Моя позиція - ми повинні вийти на полицю. На цих полицях ми хочемо продавати не тільки добрива, але й гербіциди та іншу агрохімію. На жаль, у великих супермаркетах поки немає наших добрив. Там все заполонив польський і німецький імпорт. Ми це виправимо. Українські добрива не гірші, і ціна дозволяє конкурувати», - зазначив голова Ради директорів Group DF.

За словами Д.Фірташа, група також має намір розвивати мережу складських комплексів для зберігання добрив.

«Ми вже досить серйозно займаємося складами, тому що для покупця важливо не просто купити добриво в зручному місці, яке знаходиться поблизу його господарства, а й мати можливість зберігати куплене добриво. Ми вже купили велику компанію-трейдера «УкрАгро НПК», і отримали 16 складів по всій країні. До кінця літа 2013 року у нас буде 36 складів. Цього буде достатньо, аби контролювати ситуацію з імпортом - в імпортерів немає таких складських мереж, ми виграємо у них по логістиці, тому що ми ближче до клієнта, приблизно в таких же цінах», - сказав він.

Довідка УНІАН. Group DF - це приватна міжнародна група компаній, активи якої зосереджені в енергетиці, хімічній промисловості, енергетичній інфраструктурі та нерухомості. Group DF є приватною міжнародною холдинговою компанією українського бізнесмена Дмитра Фірташа.

Group DF контролює компанії Centragas (акціонер банку «Надра»), угорську газоторгову компанію і постачальника енергетичних послуг EMFESZ, австрійську компанію Zangas, що спеціалізується на будівництві газової інфраструктури, виробника мінеральних добрив, групу OSTCHEM Holding.